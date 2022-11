«Il Ghana non ha dimenticato le maglie», la smentita della Federazione

Il Ghana ha dimenticato di spedire le maglie in Qatar. La notizia – in realtà una fake news – ieri è circolata molto, soprattutto sui social, non solo in Italia (l’abbiamo pubblicata anche noi e ce ne scusiamo). È circolata talmente tanto che per smentirla è intervenuto su Twitter Harrison Addo il segretario generale della Federazione ghanese. Il tweet è stato rilanciato da sportnewsafrica.com che ha precisato come la squadra fosse ad Abu Dhabi con il regolare equipaggiamento.

Please the Black Stars have no jersey issues whatsoever.

Puma SENT Black Stars equipment including match jerseys directly to Doha as per the plan.

The team are using some of these equipment at the training camp.

I continue to plead that let us allow the team focus on the task.

— Prosper Harrison Addo, Esq (@PHAddo) November 15, 2022