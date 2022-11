Gotti: «Il dottore dell’Hellas ha aiutato la nostra con Dragowski. È una cosa bella che ci regala lo sport»

L’allenatore dello Spezia a Dazn: «il ragazzo non potrà partire per i Mondiali del Qatar, sarebbe andato via domani. È un infortunio non lieve»

L’allenatore dello Spezia Luca Gotti, intervenuto nel post-partita ai microfoni di Dazn. Il suo Spezia ha vinto 2-1 contro il Verona alla decima

«Partita troppo sonnecchiosa nella prima mezz’ora, condita da un po’ di paura. Poi ha avuto la sterzata dal punto di vista tecnico col gol del Verona e dal punto di vista emotivo con quello che è successo nel nostro portiere. Già dopo l’infortunio di Dragowski la partita è cambiata, la gioia di oggi era meritata dopo l’amarezza delle ultime settimane»

Su Dragowski. Il portiere polacco ha subito un gravissimo infortunio: è uscito dall’area di rigore per anticipare Lasagna ma nel contrasto gli si è girata visibilmente la caviglia. Le immagini restituiscono lo scoramento per un infortunio molto grave. Il giocatore è uscito in barella. Di seguito i retroscena rivelati da Gotti:

«Non abbiamo notizie certe, sono in corso gli esami strumentali, è di sicuro un infortunio non lieve. La prima cosa che accade dal punto di vista sportivo è che il ragazzo non potrà partire per i Mondiali del Qatar, sarebbe andato via domani. Due considerazioni: ringrazio il dottor Gatto dell’Hellas Verona che ha aiutato la nostra dottoressa a ridurre la lussazione alla caviglia già in campo ed è una cosa bella che ci regala lo sport. E poi contestualmente ai migliori auguri a Dragowski voglio sottolineare da allenatore la grande capacità di Zoet di entrare, sia nella partita di oggi che in passato. Si fa trovare sempre pronto, dà un gran contributo. È sintomo di un professionismo importante»