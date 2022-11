Galles-Inghilterra, il ministro dello Sport inglese indosserà la fascia arcobaleno sugli spalti

Stuart Andrew, dichiaratamente gay, ha dichiarato che è ingiusto che la fascia sia stata vietata ai calciatori inglesi e gallesi

Il ministro dello Sport britannico, Stuart Andrew, dichiaratamente gay, ha annunciato che martedì, in occasione di Galles-Inghilterra, indosserà in sugli spalti la fascia arcobaleno One Love, che la Fifa ha vietato di indossare ai giocatori impegnati nel Mondiale. La notizia è su Le Parisien, che ricorda che Inghilterra e Galles sono tra le sette nazionali che hanno abbandonato l’idea di far indossare ai propri calciatori la fascia arcobaleno dopo che la Fifa ha minacciato sanzioni sportive non meglio precisate.

Stuart Andrew ha annunciato al canale britannico ITV che martedì indosserà “decisamente” la fascia e si è detto “felicissimo” che il suo collega tedesco abbia dato l’esempio la scorsa settimana. Il ministro britannico ritiene inoltre “ingiusto” che agli inglesi e ai gallesi, all’ultimo momento, sia stato vietato di indossare la fascia al braccio. Il primo ministro a indossare la fascia sugli spalti è stato il ministro degli Interni tedesco, Nancy Faeser, che ha lo Sport in portafoglio, durante la sconfitta di Germania 2-1 contro il Giappone mercoledì scorso. Lo stesso ha fatto il ministro degli Esteri belga, Hadja Lahbib, durante la partita dei Red Devils contro il Canada.