Prepotente dimostrazione di superiorità: doppietta di Giroud (che raggiunge Henry), gol di Rabiot e Mbappé extraterrestre

Francia show: 4-1 all’Australia, Mbappé straripante, Giroud doppietta, gol di Rabiot. La Francia non accusa minimamente l’assenza di Benzema. Parte anche con l’handicap, prende gol dopo pochi minuti dall’Australia. I campioni del mondo di Deschamps non si scompongono, cominciano a ruminare calcio e progressivamente l’Australia è costretta ad arrendersi.

La Francia pareggia con Rabiot, poi va in vantaggio con Giroud, nella ripresa il terzo è di Mbappé e il quarto di Giroud su assist di Mbappè (gran cross da sinistra). Il fuoriclasse del Psg è straripante. Gli australiani non lo prendono mai. Non lo contengono mai. Si dirà che l’Australia è l’Australia. Anche l’Arabia Saudita è l’Arabia Saudita eppure ha battuto l’Argentina.