Francia, Benzema si infortuna in allenamento

Ancora non si hanno notizie sulla gravità dell’infortunio, in serata gli esami. Lo staff della Nazionale si dice molto preoccupato per il prosieguo del Mondiale

Secondo quanto riferisce L’Equipe, Karim Benzema è stato costretto a lasciare l’allenamento della Nazionale francese per infortunio. Il quotidiano francese scrive:

“Potrebbe essere un duro colpo per la Francia. Dopo aver ripreso gli allenamenti collettivi questo sabato con i Blues, Karim Benzema ha dovuto accorciare la sua seduta. La natura del suo infortunio e la sua gravità non sono ancora note”.

Le Parisien scrive che in serata Benzema sarà sottoposto ad accertamenti. Solo allora sarà possibile accertare le condizioni fisiche dell’attaccante e stabilire se potrà proseguire nell’avventura in Qatar.

Secondo quanto riferisce Actu Foot, lo staff della Francia è “molto preoccupato” per le condizioni di Karim Benzema. Un ritiro per i Mondiali non è del tutto da escludere.

🚨 Le staff de l’équipe de France est « très inquiet » vis-à-vis de Karim Benzema. Un forfait pour la Coupe du monde n’est pas complètement à exclure. 😰 (@FabriceHawkins) — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2022

L’infortunio non sembra interessare gli stessi muscoli della coscia per i quali Benzema ha saltato diverse partite.

🚨 La blessure de Benzema NE CONCERNE PAS les ischio-jambiers, où il s’était déjà blessé. (@RMCsport) — Actu Foot (@ActuFoot_) November 19, 2022

Sempre L’Equipe:

“La sua partecipazione al resto della competizione è molto incerta. Didier Deschamps può chiamare un giocatore fino a lunedì, il giorno prima dell’esordio nella competizione”.

Qualche giorno fa Le Parisien scriveva:

questa è la grande domanda a sei giorni da Francia-Australia: Karim Benzema sarà in grado di giocare? Il madridista, che continua ad avere un problema alla coscia sinistra, ha giocato solo 116 minuti dalla sua vittoria del Pallone d’Oro avvenuta il 17 ottobre. Ha giocato una partita intera più 26 minuti. Non gioca con il Real Madrid dal 2 novembre, appunto quei famosi 26 minuti contro il Celtic Glasgow. Ha saltato le partite contro Siviglia, Girona, Rayo Vallecano e Cadice.