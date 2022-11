Benzema preoccupa la Francia: si allena a parte

Le Parisien si chiede: potrà giocare tra sei giorni contro l’Australia? Ha saltato le ultime quattro col Madrid, e nell’ultimo mese ha giocato 116 minuti

Benzema preoccupa la Francia. Come scrive Le Parisien:

questa è la grande domanda a sei giorni da Francia-Australia: Karim Benzema sarà in grado di giocare? Il madridista, che continua ad avere un problema alla coscia sinistra, ha giocato solo 116 minuti dalla sua vittoria del Pallone d’Oro avvenuta il 17 ottobre. Ha giocato una partita intera più 26 minuti. Non gioca con il Real Madrid dal 2 novembre, appunto quei famosi 26 minuti contro il Celtic Glasgow. Ha saltato le partite contro Siviglia, Girona, Rayo Vallecano e Cadice.

Le Parisien scrive che per la prima volta oggi la Francia di Deschamps si è allenata in Qatar allo stadio Jassim Bin Hamad. 29 gradi mitigati dal vento.

Benzema – scrive Le Parisien – si è riscaldato col gruppo. Dopodiché ha proseguito a parte, con Varane e Cyril Moine il preparatore atletico.

Hanno effettuato esercizi per cambiare direzione, con e senza palla.

“È molto sereno, conosce il suo corpo – ha detto oggi il suo compagno di squadra al Madrid, Aurélien Tchouaméni -. Se non ha giocato è perché non si è ritenuto in grado di aiutare la squadra. Sa che andrà tutto bene, non c’è nessun problema». Lo stesso Karim si è mostrato tranquillo nelle sue dichiarazioni.