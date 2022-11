Deschamps: «Senza Benzema non è l’apocalisse, non sarà sostituito»

Il ct della Francia a Telefoot: «si era allenato bene e poi con un gesto quasi innocuo ha sentito un dolore muscolare. Pensiamo all’Australia»

«Senza Benzema non è l’apocalisse», parole di Didier Deschamps ct della Francia a Telefoot il giorno dopo l’ufficializzazione dell’addio ai Mondiali per infortunio muscolare del Pallone d’oro. Varane invece giocherà martedì nella partita d’esordio dei campioni uscenti.

Deschamps annuncia che non sarà sostituito e aggiunge:

“Non è l’apocalisse. Non è un piacere, avevamo già perso Christopher (Nkunku). Abbiamo un obiettivo e il gruppo sa cosa ci aspetta. Abbiamo un gruppo di qualità, ho fiducia in loro. Faremo tutto il possibile in questa prima partita contro l’Australia. Karim non sarà sostituito».

«Karim si era allenato bene e poi con un gesto quasi innocuo ha sentito un dolore muscolare e gli esami hanno emesso il verdetto: un infortunio troppo importante per la competizione che ci aspetta”.

Dell’Australia ha detto:

«L’Australia è una buona squadra, generosa, che è stata rinnovata. Ci sono sempre cinque, sei giocatori che c’erano già nel 2018.»

Tornando alla Francia:

Deschamps: «Il gruppo ha molte ambizioni, ma non dobbiamo vederci più belli di quelli che siamo. Cominciamo a pensare a un avversario alla volta. I primi tre avversari del girone, il primo obiettivo è superare il girone e arrivare agli ottavi».

«Dembélé è un candidato in un determinato schieramento. Ha fatto una fine della stagione molto buona, è stato decisivo, è una risorsa importante, Ousmane sta bene di testa».