Benzema salta i Mondiali, fuori tre settimane (Le Parisien)

Il quotidiano francese dà la notizia col commento di Deschamps che pare orientato a non sostituire il Pallone d’oro

Benzema salta i Mondiali. Lo scrive Le Parisien. “Questo è un duro colpo per la squadra francese”.

Proprio quando aveva ripreso l’allenamento collettivo con i suoi compagni di squadra tre giorni prima di affrontare l’Australia, Karim Benzema è stato ancora una volta vittima di un infortunio muscolare.

Dopo essersi sottoposto a una risonanza magnetica in serata presso la clinica Aspetar, l’ospedale di eccellenza a Doha, il francese ha dichiarato forfait per il Mondiale. Una grossa delusione per il 34enne nazionale francese (97 presenze, 37 gol), che avrebbe potuto partecipare al suo secondo Mondiale dopo quella del 2014.

Karim Benzema sort de l'hôpital Aspetar en boitant après ses examens, la mine fermée à côté du Dr Franck Le Gall.



La Federazione ha confermato la notizia. Quest’anno Benzema ha saltato molte partite a causa di un infortunio alla coscia e di un sovraccarico muscolare.

Stasera ha accusato dolore al quadricipite della coscia sinistra, ne avrà almeno per tre settimane.

“Sono estremamente triste per Karim che ha fatto di questa Coppa del Mondo un obiettivo importante. Nonostante questo nuovo colpo per la squadra francese, ho tutta la fiducia nel mio gruppo. Faremo di tutto per affrontare l’immensa sfida che ci attende”, ha commentato Didier Deschamps. Come promemoria, l’allenatore nazionale può sostituirlo fino al giorno prima che entri nella Coppa del Mondo, martedì sera (ore 20). Ma, secondo le nostre informazioni, l’orientamento è di non chiamare nessuno al suo posto. In caso di sostituzione, i nomi sono Ben Yedder (Monaco), Terrier (Rennes), Martial (Manchester United) o Diaby (Leverkusen).