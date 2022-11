CorSport: Vlahovic ancora alle prese con la pubalgia, Mondiale a rischio?

Dusan non è stato convocato per l’Inter. In dubbio per gli ultimi due match prima della sosta, ma la situazione preoccupa anche in vista del Qatar

Dusan Vlahovic è ancora alle prese con la pubalgia. Non è stato convocato per la partita della Juventus contro l’Inter, ieri, ma è a rischio anche per i prossimi due impegni contro Verona e Lazio. E il Corriere dello Sport estende il dubbio anche al Mondiale in Qatar. Ieri il tecnico bianconero ha fatto il punto sulla situazione del suo attaccante.

«Dusan purtroppo non sta bene da una settimana, ha provato, ma ha fitte e dolori e non se la sentiva, quindi ho preferito non portarlo neanche in panchina».

Il quotidiano sportivo scrive che ora Vlahovic è in dubbio per le prossime due di campionato ma anche per il Mondiale.

“Ora l’orizzonte si sposta al turno infrasettimanale in programma giovedì a Verona e alla sfida di domenica sera contro la Lazio: l’evoluzione del problema sarà valutata giorno per giorno, nella speranza che l’infiammazione

dia tregua e consenta all’attaccante di tornare in campo, magari con la Lazio. Lo sguardo infatti si allunga anche ai Mondiali: Vlahovic non vede l’ora di vivere il suo primo torneo iridato da protagonista con la Serbia e il riproporsi del problema pubalgia non lascia tranquilli”.

Tra gli infortunati – numerosi – tra le fila della Juventus, gli unici che forse Allegri riuscirà a recuperare sono Paredes e Kean. Alla Continassa sperano di recuperare Leandro per giovedì, contro il Verona. Più complessa e incerta, invece, la situazione di Kean. Potrebbe tornare direttamente a gennaio.

