Nedved: «In Vlahovic vedo un piccolo Ibra, è su quella strada»

Poco prima di Milan-Juventus di campionato, il vicepresidente del club bianconero, Pavel Nedved, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha parlato dell’importanza della partita, visto l’inizio di stagione vissuto dalla squadra di Massimiliano Allegri. Ma anche di Dusan Vlahovic. Nedved ne ha esaltato i margini di crescita. Ha dichiarato che il serbo può diventare determinante, anche se è giovanissimo. Ha detto di vedere in lui una sorta di piccolo Ibra e che sicuramente la vicinanza di Arek Milik potrà aiutarlo a crescere.

“Oggi è una partita che conta tanto, sicuramente più per noi dopo l’inizio che abbiamo avuto. Un giocatore determinante come Leao? Vlahovic può diventare determinante, anche se è solo un 2000 e non bisogna dimenticarlo. Io vedo in lui un piccolo Ibra, è su questa strada qua. Milik può aiutarlo sicuramente in questo percorso, anche a livello tattico si sposano bene”.