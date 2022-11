Casillas su Ronaldo: «La gente si dimentica chi è e cosa ha fatto»

L’ex portiere della Spagna a Marca non considera l’undici di Luis Enrique tra i favoriti e su Ronaldo «Lo vorrei sempre nella mia squadra»

Marca ha intervistato oggi Iker Casillas, uno dei grandi protagonisti dei passati Mondiali da portiere della Spagna, e oggi commentatore e tifoso «Li ho vissuti come spettatore quando ero bambino, come calciatore qualche anno fa e ora mi diverto di nuovo da fuori». Vivere i Mondiali a calciatore è sicuramente un’emozione incredibile, ma bisogna fare largo ai giovani «Non bisogna essere egoisti e che gli altri si divertano»

Iker ricorda i mondiali in Sudafrica vinti e definisce la sua parata su Robben come “fortunata”. «Sì, sono convinto che se io e Robben potessimo rivivere quell’azione dieci volte e prenderei gol nove volte. Quel giorno è stata una coincidenza, un caso o perché qualcuno voleva che fosse così, mi ha colpito al piede e la palla è andata fuori»

Sulla Spagna a questi Mondiali in Qatar

«Non la considero una favorita come la Francia, il Brasile o l’Argentina. Soprattutto il Brasile e la Francia le vedo più consolidate, ma la Spagna può arrivare perfettamente in semifinale e da lì anche vincere la Coppa del Mondo. Soprattutto per i cambiamenti che si sono verificati in questi anni. Luis Enrique ha fatto un cambiamento generazionale e questo non è facile. E ce l’ha fatta»

Su Luis Enrique streamer per i Mondiali

«Lo adoro, e penso che si sia adattato molto bene ai tempi di oggi e tutti dobbiamo adattarci. Dobbiamo far parte di tutta questa rivoluzione tecnologica per non rimanere indietro. Mi sembra molto buono quello che fa»

Chi sarà il capocannoniere del Mondiale?

«È difficile. Avrei detto Benzema… Penso a Neymar, a Messi, a Cristiano Ronaldo. Sembra che sia venuto qui al Mondiale da invitato, la gente non conta su di lui per quello che è successo con il Manchester United. Quando si parla di Cristiano spesso la gente si dimentica chi è e cosa ha fatto. Lo vorrei sempre in una mia squadra, può ancora giocare a questi livelli»

Casillas conta ancora su Cristiano

«Io sì. La gente quando parla di Cris dimentica quello che ha fatto. Non si deve dimenticare, perché sanno cosa ha fatto. Ma lo vorrei sempre nella mia squadra. Cristiano può ancora giocare al più alto livello»