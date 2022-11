Luis Enrique si trasforma in streamer per i Mondiali – VIDEO

Il tecnico della Spagna lo ha annunciato su social, ogni sera trasmetterà un video su Twitch “per avere un rapporto diretto con i tifosi senza filtri”

Il tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha deciso di trasformarsi in “streamer” per i prossimi Mondiali in Qatar. Lo scopo sarà quello di fornire direttamente le informazioni sulla nazionale spagnola durante la sua partecipazione alla Coppa del Mondo del Qatar 2022. Così Luis Enrique pensa di poter essere più vicino ai tifosi.

Come ha comunicato, con un annuncio fatto sui suoi account ufficiali sui social media, l’allenatore ha comunicato che, per tutta la durata dei Mondiali trasmetterà ogni sera in diretta un video sulla piattaforma Twitch spiegando tutto ciò che riguarda la nazionale spagnola che giocherà nel gruppo E insieme a Germania, Giappone e Costa Rica.

Un’iniziativa che rompe la tradizione e che potrebbe essere imitata dai colleghi.

«Voglio streammare durante il tempo in cui staremo in Qatar. Si tratta di un’idea per avere un rapporto diretto con i tifosi senza filtri con me e il mio staff. Può essere interessante avere questa relazione spontanea, naturale. Vivremo insieme l’ambiente e la pressione di un Mondiale»

