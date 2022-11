Benitez: «Mi farebbe piacere lo scudetto al Napoli, intanto tocco ferro»

Al CorSport: «Credo che questo possa essere l’anno giusto. Allenatore, presidente e giocatori hanno fatto e stanno facendo un gran lavoro»

Sul Corriere dello Sport alcune dichiarazioni di Rafa Benitez. L’allenatore spagnolo, che è stato seduto anche sulla panchina del Napoli, elogia il campionato portato avanti fin qui dal gruppo di Luciano Spalletti e punta sul Napoli per la vittoria dello scudetto.

«Mi farebbe piacere il tricolore in questa città e credo anche che sia una possibilità concreta, che questo possa essere l’anno giusto per la formazione partenopea».

Il merito, dice Benitez, è dell’allenatore, del presidente e di tutti i giocatori:

«Hanno fatto e stanno facendo un gran lavoro».

Subito dopo aver pronunciato l’augurio di vittoria del campionato, però, Benitez si ricorda di quanto sia scaramantica la città di Napoli e corre subito ai ripari.

«Non vorrei che Spalletti e De Laurentiis possano pensare che questo mio pronostico porti sfortuna al Napoli. E’ l’ultima cosa che voglio e infatti sto toccando ferro».

Non è la prima volta che Benitez esprime il suo gradimento per il gioco del Napoli e per i risultati della squadra. Qualche settimana fa, in un’intervista al Corriere dello Sport, dichiarò:

«E’ un Napoli che sta facendo cose fantastiche e questo mi rende felice per Adl, per chi gli è vicino, per i tifosi ma soprattutto per Spalletti. Non era facile dopo i due anni in cui è stato fermo. Spalletti sta dimostrando che con esperienza, professionalità, studio costante e grandissima passione si possono ottenere risultati eccellenti e che si può proporre un gioco spettacolare».

E su Spalletti.

«Perché non parla della sua filosofia, del suo calcio moderno: ha messo a disposizione dei calciatori le proprie conoscenze, il suo lavoro, le sue idee per far giocare bene e vincere. Gli auguro di continuare a farlo il più a lungo possibile».