Belgio, Martinez: «In Belgio sono felici di scrivere fake news»

«Siamo qui per lottare e speriamo che i veri tifosi del Belgio possano godersi le nostre prestazioni. Con Courtois abbiamo risolto tutto»

L’allenatore del Belgio Roberto Martinez ha risposto alle voci di una spaccatura nel campo della squadra alla Coppa del Mondo e sembrava accusare i media francesi di aver tentato di far deragliare la campagna della sua squadra.

Il quotidiano francese L’Equipe ha riferito che Kevin de Bruyne, Jan Vertonghen e il capitano Eden Hazard si sono scontrati negli spogliatoi dopo la clamorosa sconfitta del Belgio contro il Marocco domenica.

Ci sono state segnalazioni secondo cui Romelu Lukaku ha dovuto separare i suoi compagni di squadra in lotta durante un’inchiesta sulla sconfitta per 2-0 contro la squadra africana, che ha messo in bilico le speranze della Coppa del Mondo dei Red Devils.

Martinez ha etichettato le affermazioni sul Belgio come “notizie false” e ha lasciato intendere che la stampa francese aveva deliberatamente deciso di provocare rotture nella loro squadra in Qatar.

«Ci sono alcuni media in Belgio che sono abbastanza felici di scrivere su notizie false, il che è abbastanza sorprendente», ha detto oggi durante la sua conferenza stampa.

«Siamo qui per lottare per quello che crediamo sia il modo in cui vogliamo giocare e speriamo che i fan – i veri fan – del Belgio possano godersi le nostre prestazioni. Con Courtois abbiamo risolto tutto.»