Al-Shahrani operato d’urgenza al pancreas dopo il terribile scontro col suo portiere

Il principe emiro dell’Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, ha messo a disposizione il suo jet privato per portare Al Shahrani in Germania dove verrà operato. Con la prognosi di mascella e ossa rotte il terzino arabo difficilmente tornerà a far parte del Mondiale qatariota. Unica nota negativa in una partita storica per l’Arabia Saudita, match in cui era data per sconfitta in partenza contro la Nazionale di Messi e compagni.