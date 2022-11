Al Shahrani, difensore Arabia, si è rotto la mascella e diverse ossa del viso

Terribile ginocchiata in faccia dal proprio portiere. L’Argentina non si era fermata, ci ha pensato l’arbitro. Mondiale finito

Lo scontro di stamattina tra il portiere dell’Arabia Al Owais e il compagno di squadra Al Shahrani, durante la partita del gruppo C tra Argentina e Arabia Saudita, ha avuto un impatto terribile. Il terzino dell’Al Hilal Riyadh ha riportato la frattura della mascella e di diverse ossa del viso. Lo scontro è avvenuto nei minuti di recupero, esattamente al 94esimo, quando il piena trance agonistica l’estremo difensore arabo per allontanare un pallone pericoloso in area ha travolto in pieno il difensore.

Il violento impatto ha allarmato subito il numero uno saudita che ha accennato subito una reazione di disperazione. L’Argentina ha continuato a giocare (dettaglio su cui sarebbe bene soffermarsi) mentre Al Shahrani è rimasto a terra svenuto. Quando si sono resi del giocatore a terra, anche perché i compagni si sono sbracciati, l’arbitro ha interrotto il gioco e ha chiamato subito i sanitari. Il giocatore è stato portato via prima barella e poi in ambulanza.

Il principe emiro dell’Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, ha messo a disposizione il suo jet privato per portare Al Shahrani in Germania dove verrà operato. Con la prognosi di mascella e ossa rotte il terzino arabo difficilmente tornerà a far parte del Mondiale qatariota. Unica nota negativa in una partita storica per l’Arabia Saudita, match in cui era data per sconfitta in partenza contro la Nazionale di Messi e compagni.

