Xavi: «Essere allenatore del Barcellona è un compito ingrato»

Nonostante il pareggio 3-3 contro l’Inter in Champions, l’allenatore del Barcellona, Xavi, si dice ottimista per il prosieguo del campionato spagnolo alla vigilia del Clasico. Domani si gioca Real Madrid-Barcellona. Xavi in conferenza stampa.

Bisogna essere coraggiosi, giocare con personalità, avere il possesso palla nel campo opposto. Dobbiamo essere uniti. L’altro giorno abbiamo preso le distanze e quello che vogliamo è attaccare in modo compatto. Siamo arrivati ​​a un buon momento in campionato e dobbiamo approfittarne. Sono in ballo tre punti ma anche il morale rinforzato. È una partita fondamentale per noi e per il Real Madrid. Vediamo chi esce vittorioso. Il progetto è appena iniziato, non possiamo distruggere tutto adesso. Abbiate pazienza, siamo ancora in costruzione. La caduta in Europa è triste, ma si va avanti. Penso che siamo sulla strada giusta. Insisto: stiamo facendo uno splendido campionato. Ci sono più gare. E le somme si tirano a fine stagione.

Lo spogliatoio si è ripreso?

Siamo delusi, abbiamo dato tutto. Abbiamo fatto una buona prima parte e abbiamo pareggiato per dei dettagli. Ci sono tante aspettative in questa stagione, ma non ci piace. Bisogna andare avanti. Vedo coinvolto lo spogliatoio ed è presto. Abbiamo la Supercoppa, la Coppa e dobbiamo continuare a lavorare. Non conosco nessun altro modo per avere successo se non lavorare e continuare a crederci.

Sei ingiusto con i capitani?

Non so. Cerco di ascoltare e leggere poco. Tutto sarà messo in dubbio: l’allenatore, i capitani, gli acquisti. Non so dove vanno a finire i colpi. Non so se sia giusto o ingiusto, ma non possiamo pensarlo. Dobbiamo concentrarci sul lavoro.

Chi aiuta l’allenatore del Barça ad essere ottimista?

Sono ottimista dalla nascita, sono fiducioso nel lavoro che stiamo facendo, penso che abbiamo migliorato la squadra da quando siamo arrivati. Il problema è stato in Champions League, ma in La Liga stiamo bene. Quello che vedo mi fa pensare che posso rimanere ottimista. Cerco di essere forte mentalmente. Ma sono testardo e vorrei che andasse bene. Vedo i giocatori coinvolti. Il giorno in cui non vedrò bene la situazione, andrò a casa. Ma sto bene e sono felice. Il giorno in cui non la vedrò bene, non diventerò un problema per il Barça. Il giorno in cui non crederò di essere una soluzione, andrò a casa.

Com’è andata la conversazione con il presidente?

Mi ha dato la massima fiducia ed è un fenomeno perché ti mette le ali ed è positivo. È un peccato quello che è successo l’altro giorno. Insisto sul fatto che la Champions League è crudele con noi, ma credo che stiamo bene e che dobbiamo continuare su questa strada e con questo lavoro che stiamo preparando.

Il Clasico ti eccita?

Non so se eccitato è la parola giusta. Ma mi piace giocare contro il Madrid. Questo è un Clasico e vorrei continuare a fare il calciatore per giocare queste partite. Se vuoi essere un calciatore, queste sono le partite in cui devi misurarti. E anche come allenatore. Fare cose diverse, andare fuori copione. È una grande opportunità per far emergere ancora più leader.

Sei stato sorpreso dai dubbi intorno a te?

Li capisco perfettamente. Abbiamo fallito dove non avremmo dovuto fallire. Capisco i tifosi. Sono deluso e triste, ho abbastanza empatia per capire i fan. Sono venuto qui meno di un anno fa per ribaltare la situazione. Che la stagione vada avanti. È meglio essere un giocatore del Barça che un allenatore. Essere un allenatore del Barça è ingrato.

Pensi che ci sia qualcosa di mentale in Europa?

Se fosse così, lo direi. Ma non lo penso. Se c’è una caduta mentale non si pareggia. Ciò indica che la squadra ha fiducia e autostima. Ci sono partite diverse, ma vedo la squadra con l’anima, il coraggio, con la fede per credere fino alla fine.

Cosa diresti a chi dice che per vincere la Champions occorrono più muscoli?