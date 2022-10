Il Mundo Deportivo: “Questi volevano vincere la Champions, due anni di fila di Europa League sono un fallimento, senza palliativi”

“Il Barça in Europa è un disastro“, scrive nel suo editoriale sul Mundo Deportivo Santi Nolla. E il 3-3 con l’Inter per il Barcellona è un disastro davvero, non è solo una nota figurativa. E’ un disastro economico. Il club infatti ha platealmente scommesso sui risultati sportivi per “sistemare” le storture future dei suoi conti. E ha messo a bilancio, letteralmente, la previsione di una qualificazione ai quarti di Champions (e la vittoria della Liga).

La squadra di Xavi invece è ad un passo dall’Europa League. Secondo quanto il Mundo Deportivo, il club catalano andrebbe a perdere 21 milioni di euro solo per la mancata qualificazione. Il debito complessivo aveva già superato il miliardo di euro lordo negli scorsi mesi.

Per passare il turno il Barcellona deve vincere le ultime due partite, contro Bayern Monaco e Viktoria Plzen, sperando che l’Inter faccia zero punti.

Santi Nolla ormai dà per scontata l’eliminazione: “Sicuramente tornerà in Europa League per il secondo anno consecutivo, quando le aspettative del nuovo progetto erano la vittoria della Champions League. Una squadra numerosa, riconosciuta ed elogiata per gli acquisti di quest’anno, non è stata in grado di battere nessuna delle squadre più potenti d’Europa”.

“Due anni di fila di Europa League sono un fallimento, senza palliativi”.