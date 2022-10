Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha chiesto scusa ai tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta dopo il clamoroso ko col Sassuolo.

Questo pomeriggio la Salernitana di Nicola è crollata clamorosamente in trasferta contro il Sassuolo. La squadra di Dionisi ha vinto 5-0. Un risultato terribile per i campani. Ha segnato il nuovo acquisto Laurienté, raddoppiato Pinamonti su rigore e nel secondo tempo Thorstvedt, Harroui e Antiste hanno determinato la manita. È stato il secondo ko consecutivo per i granata, che avevano cominciato molto bene il campionato ma che hanno iniziato a dare qualche segno di cedimento.

Nel post partita, ai microfoni di Dazn si è presentato il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis. Si è scusato con i tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta. Questa Salernitana non è all’altezza, ha detto.

“Sono davanti alle telecamere perché la dirigenza deve metterci la faccia dopo prestazioni di questo tipo. Ci rendiamo conto di non essere stati all’altezza dei 4000 tifosi che ci hanno raggiunto qui a Reggio Emilia. Il risultato rispecchia i tanti errori commessi e le cose preparate che non siamo riusciti a fare. Chiediamo scusa e promettiamo di lavorare per migliorarci. La gara di oggi e quella prima della sosta non sono state all’altezza di quanto siamo riusciti a fare ad inizio campionato. Non siamo soddisfatti dei 7 punti in classifica. Parlare di obiettivi di fine stagione non è necessario, e fuori luogo, cerchiamo di essere determinati e determinanti per fare più punti possibili. Oggi la squadra ha dimostrato di avere una qualità difensiva improbabile per la Serie A. Le qualità del Sassuolo non ci hanno visto fare opposizione e questo può succedere in altre gare. Ci sono cose da migliorare sotto ogni punto di vista. Dobbiamo fare un lavoro sulla consapevolezza e sull’atteggiamento”.