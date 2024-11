Jacobs c’è e corre al pari degli altri: impressionante nella progressione (Repubblica)

Secondo in 10”11 a Jacksonville. Pessima partenza, poi si riprende. Lui soddisfatto a metà: «Pensavo di correre un po’ più forte»

Ieri l’esordio stagionale di Jacobs a Jacksonville, dove ormai si è stabilito per allenarsi lontano dalle distrazioni insieme a Rana Reider. Agli East Coast Relays, secondo tempo per l’italiano in 10″11. Dietro solo al fuoriclasse Andre De Grasse. Il Corriere delle Sera analizza la sua gara.

L’esordio stagionale di Jacobs contiene molti aspetti positivi

L’analisi del quotidiano:

“L’analisi della corsa contiene qualche elemento negativo e molti altri positivi. Il tempo di reazione non è stato rilevato. La prova è stata videoregistrata da angolazione infelice con un telefonino. Il filmato ci fornisce però molte informazioni: Marcell esce davvero male dai blocchi allo sparo, procede ingobbito nei primi 10 metri, è soltanto quarto a metà gara ma poi si distende con una bella progressione, senza irrigidire le spalle, superando in tromba prima l’americano Trayvon Brommel (3°) e poi il cinese Zenye e alla fine si tuffa al fianco di De Grasse senza superarlo per soli tre millesimi. Jacobs si è battuto alla pari con i quotatissimi compagni di allenamento Brommel (9”76 di personale), bronzo mondiale 2022, e De Grasse, sei medaglie olimpiche in carriera. Il 10”11 di Jacobs è il miglior tempo al debutto stagionale in carriera dopo il 9”95 di Savona“.

Repubblica scrive:

Il Marcell Jacobs che sbuca dai blocchi è lento, in un attimo Bromell e De Grasse gli sono avanti. Ma appena comincia la fase del lanciato, l’accelerazione di Marcell è impressionante, con un assetto costante e lunghe falcate che permettono di recuperare tutto lo svantaggio su campioni olimpici e mondiali.

Le parole del velocista

Al termine della gara, Jacobs ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dal CorSera:

«Sono molto contento di essere tornato a gareggiare e soprattutto senza problemi. Avevo bisogno di ritrovare queste sensazioni. Siamo stati un po’ tutti sorpresi perché è stato invertito il rettilineo e si è perso un po’ di tempo: il riscaldamento è stato più lungo rispetto al solito. La partenza è stata così così però nella seconda parte di gara mi sono sentito veramente a mio agio ed è un punto di partenza su cui lavorare. Non sono del tutto soddisfatto del tempo, pensavo di correre un po’ più forte. Ma ora andrò con la testa al raduno della nazionale a Miami e alla gara delle Bahamas per qualificare la staffetta alle Olimpiadi. Si continua così».

