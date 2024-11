David accetterebbe il Napoli anche senza Champions, il Lille non scende sotto i 50 milioni (Gazzetta)

De Laurentiis vuole convincere il Lille ad abbassare il prezzo. Le alternative restano Gimenez del Feyenoord e Dovbyk del Girona

Il Napoli in estate saluterà Osimhen. Il futuro del nigeriano è già scritto, il suo addio porterà nelle casse di De Laurentiis circa 150 milioni. Soldi da reinvestire subito nel successore di Victor. Per la Gazzetta si tratta di David, disposto a vestire azzurro anche senza Champions. Il Lille però spara alto: servono 50 milioni. De Laurentiis a lavoro per abbassare il prezzo. Si valutano però anche le alternative.

David primo obiettivo per il dopo Osimhen

Scrive la Gazzetta:

“David resta il primo obiettivo dalla scorsa estate, quando Osi sembrava al passo d’addio. Il costo però non crolla, perché c’è già un’asta. Accetterebbe Napoli anche senza Champions, ma De Laurentiis dovrà convincere il Lilla ad abbassare la richiesta di 50 milioni. Le alternative restano Gimenez del Feyenoord e Dovbyk del Girona: anche qui il rischio aste è altissimo, ma il Napoli avrà un tesoretto da oltre cento milioni da spendere sul mercato”.

Il canadese anche nella lista del Milan

Olivier Giroud chiuderà la sua carriera in Mls, al Los Angeles Fc, con un contratto di diciotto mesi (fino a dicembre 2025). Arrivato dal Chelsea nel 2021, è stato uno dei principali artefici dello scudetto del Milan nella stagione 2021-22.

Sportmediaset scrive:

Finora Giroud ha collezionato 15 gol e 9 assist in 42 partite. Numeri importanti che ora il club rossonero avrà la necessità di rimpiazzare e non sarà certo facile: i nomi sulla lista degli uomini mercato rossoneri sono molti, da Zirkzee a Sesko passando per Jonathan David, ma negli ultimi giorni sta tornando prepotentemente di moda il nome di Serhou Guirassy dello Stoccarda, già cercato nella sessione di gennaio. L’attaccante francese naturalizzato guineano, classe 1996, ha una clausola da 17,5 milioni di euro presente nel suo contratto.

