Samp, Giampaolo perde ancora. Disastro Salernitana

I risultati del pomeriggio di Serie A: il Monza di Palladino vince a Genova, 3 a 0. La Samp è la Grande Mollezza. Sassuolo show, manita agli uomini di Nicola (5 a 0)

Crisi nera per la Samp di Giampaolo. Qualche settimana fa il Secolo scrisse della Grande Mollezza. Non si sbagliava. I blucerchiati sono ultimi in classifica, hanno fatto solo due punti e stentano a veder luce, non solo dal punto di vista dei risultati. La prestazione di oggi contro il Monza di Palladino, alla seconda vittoria su due, è una prestazione a dir poco allarmante. La squadra è parsa senza mordente. Giampaolo ha cambiato qualche uomo, ha lanciato Gabbiadini fresco di Nazionale dal primo minuto, ma non è servito a nulla. Il Monza ha vinto e ha spadroneggiato. Gol di capitan Pessina, il primo dal ritorno in terra natia, e raddoppio di Gianluca Caprari che ha realizzato il più classico dei gol dell’ex. Il 3-0 definitivo l’ha firmato Stefano Sensi, tiro da fuori molto bello sul finale. È complicato pensare che Giampaolo non verrà sollevato dall’incarico, sebbene la Samp abbia problemi enormi anche dal punto di vista societario, con il club sul punto di essere venduto. Una menzione alla curva, che ha continuato a cantare per tutti i novantacinque minuti nonostante l’ennesima delusione e il peggior avvio di sempre della Sampdoria in Serie A.

A far notizia, nel pomeriggio, è anche il crollo della Salernitana di Nicola che prende una sventola clamorosa dal Sassuolo. La banda Dionisi vince 5 a 0. Segna il nuovo acquisto Laurienté, raddoppia Pinamonti su rigore e nel secondo tempo Thorstvedt, Harroui e Antiste determinano la manita. È il secondo ko consecutivo per i granata, che avevano cominciato molto bene il campionato ma che hanno iniziato a dare qualche segno di cedimento.

1-1 di rigore nello scontro salvezza tra Lecce e Cremonese.