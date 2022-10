Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, su RadioRai. Ha commentato l’episodio della rimessa laterale contestata dall’Empoli contro il Milan ammettendo un errore dell’arbitro.

Rocchi ha parlato anche di Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitro a dirigere una gara di Serie A, nel weekend.

“Altre donne arbitro in futuro? Nel mio gruppo di A e B non ne ho, ci sono due assistenti molto brave, una delle quali si è già vista in A. Magari ci stanno lavorando in Serie C, ma quello non rientra nei miei compiti. Se ci sono possibilità in futuro, che ben vengano”.

Sempre sulla Caputi, Rocchi ha detto:

“Parlando troppo dell’arbitraggio di Maria Sole si rischia di metterle addosso troppa pressione che, in questo momento non serve: ha fatto bene, come spero facciano bene altri ragazzi che proveremo in Serie A, perché hanno qualità e lo hanno dimostrato sul campo, in Serie B, di meritare la massima serie. Più ne parliamo, più non le facciamo del bene. Per un mesetto perderemo Maria Sole, e questo ci dispiace molto, perché domani partirà alla volta della Libia, dove andrà ad arbitrale in un torneo Under 17. Maggiore rispetto ed educazione in campo quando ‘fischia’ una donna? Se la soluzione fosse questa, domenica manderei in campo 10 donne ad arbitrare, così avremmo calciatori più tranquilli e allenatori che non protestano. Temo che anche Maria Sole, dopo le prime due o tre partite, verrà contestata e accerchiata come gli altri”.