L’esito del sorteggio di questa mattina. Italia in prima fascia. Si inizierà alla fine di marzo e si andrà avanti fino a novembre

Alle qualificazioni per Euro 2024 l’Italia sarà nel gruppo C, con Inghilterra, Ucraina, Malta e di nuovo la Macedonia del Nord, che ha eliminato il gruppo di Mancini dal Mondiale. Lo ha decretato il sorteggio andato in scena questa mattina alla Markthalle di Francoforte.

L’Italia, campione in carica e con all’attivo l’accesso alle finali di Nations League con Croazia, Olanda e Spagna, è stata inserita in prima fascia, dunque estratta in uno dei sette gironi da cinque squadre (gli altri sono da sei), saltando così il turno di qualificazione.

La Germania è qualificata di diritto come Paese ospitante, la Russia è stata esclusa perché sospesa dall’Uefa. Le qualificazioni inizieranno alla fine di marzo 2023 e proseguiranno fino a novembre. A passare saranno le prime due squadre di ogni girone, mentre i tre posti che restano saranno assegnati con gli spareggi tra le dodici nazionali che si sono piazzate meglio o a quelle che hanno vinto la Nations League (Lega A, B e C) e che non sono arrivate tra le prime due del proprio girone.

IL SORTEGGIO con il gruppo dell’Italia:

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.

Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia, Malta.

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.

Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Far Oer, Moldova.

Gruppo F: Belgio, Austria Svezia, Azerbaijan, Estonia.

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Liechtestein.

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.

Gruppo J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia.