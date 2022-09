L’Italia fuori dai Mondiali è la stessa che domina i gironi di Nations League

È un caso da dottor Jekyll e mister Hyde. Sembra più un problema mentale che non tecnico-tattico

Negli ultimi cinque anni la Nazionale italiana di calcio ha vinto il proprio girone di qualificazione agli Europei di calcio del 2020 tenutosi poi nel 2021 per i noti eventi pandemici (prima classificata nel Gruppo J davanti a Finlandia, Grecia, Bosnia-Erzegovina, Armenia e Liechtenstein con trenta punti, frutto di dieci vittorie in altrettante gare), il campionato Europeo (vincendo a punteggio pieno il proprio girone davanti a Galles, Svizzera e Turchia per poi superare l’Austria ai supplementari, il Belgio, la Spagna in semifinale e l’Inghilterra in finale entrambe ai rigori) e ben due volte il proprio girone di Uefa Nations League: nell’edizione 2020/21 è arrivata prima nel Gruppo 1 davanti a Olanda, Polonia e Bosnia-Erzegovina, con dodici punti in sei gare frutto di tre vittorie e tre pareggi (nella successiva “Final Four” è arrivata terza avendo perso la semifinale con la Spagna e vinto la “finalina” per il terzo e il quarto posto contro il Belgio), mentre nell’edizione in corso (2022/23) ha vinto il proprio girone classificandosi davanti a Ungheria, Germania e Inghilterra con undici punti (tre vittorie, due pareggi e una sconfitta), qualificandosi così per la prossima “Final Four” che si terrà in Olanda dal 14 al …

Nello stesso periodo, però, ha mancato per ben due volte consecutive la qualificazione ai Mondiali (Russia 2018 e Qatar 2022): nel primo caso è arrivata seconda nel gruppo G (alle spalle della Spagna e davanti Albania, Israele, Macedonia del Nord e Liechtenstein) con ventitré punti in dieci gare, frutto di sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, per poi essere eliminata nello spareggio con la Svezia (sconfitta per 1-0 in Scandinavia e pareggio a reti bianche al ritorno in Italia). Nel secondo caso, invece, si è classificata nuovamente al secondo posto nel girone C con sedici punti in otto incontri (quattro vittorie e quattro pareggi), alle spalle della Svizzera e davanti a Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, per poi perdere in casa la gara secca della semifinale play-off contro la Macedonia del Nord.

Come è possibile che una squadra campione d’Europa in carica e in grado di arrivare quattro volte prima e due volte seconda nei rispettivi gironi-gruppi, fallisca due qualificazioni di seguito all’appuntamento più importante perdendo contro selezioni sulla carta nettamente più deboli come Svezia e Macedonia del Nord? Questa Italia versione “Dottor Jekyll e Mister Hyde” è scarsa o è forte? Per fornire una risposta al suddetto quesito ci vorrebbe proprio l’intervento di un bravo psicologo.