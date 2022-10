Napoli, nessuna lesione per Anguissa. Dovrebbe saltare solo il Bologna

Il Napoli ha ufficializzato la diagnosi relativa all’infortunio di Frank Anguissa. Il centrocampista azzurro si era fatto male mercoledì, nella partita di ritorno di Champions contro l’Ajax. Spalletti lo aveva sostituito con Ndombele quando Anguissa era uscito per un fastidio alla coscia. Dagli esami clinici effettuati questa mattina, è risultato che Anguissa ha riportato una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il club di De Laurentiis non dà notizie sui tempi di recupero, ma si limita soltanto a indicare che Anguissa proseguirà le terapie avviate ieri.

Non c’è lesione, dunque, ma solo un risentimento muscolare. Il problema, insomma, è sicuramente più lieve rispetto a quello che ha colpito Rrahmani. Secondo quanto riferisce il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, Anguissa dovrebbe saltare solo il match di campionato contro il Bologna. Spalletti non dovrebbe essere costretto a privarsene a lungo.

Questa mattina il Corriere del Mezzogiorno raccontava le preoccupazioni del Napoli.

“In casa Napoli si teme un problema muscolare che possa fargli saltare varie partite, oggi ci sarà la diagnosi definitiva. Anguissa è unico per caratteristiche, non è un caso che sia il terzo giocatore più utilizzato in termini di minutaggio, soltanto Meret e Di Lorenzo lo superano in questa speciale classifica. Ha fisicità, altezza, è un punto di riferimento in entrambe le fasi di gioco e, infatti, sia in campionato che in Champions è nei primi posti in tante statistiche: duelli, partecipazione ai gol, falli subiti”.