Anguissa oggi ha fatto terapie, domani sosterrà gli esami clinici

Arrivano dal consueto report dell’allenamento del Napoli alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di André Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese si è fermato, ieri, durante Napoli-Ajax. Spalletti l’ha sostituito perché ha sentito un fastidio alla coscia destra. Ebbene, il club riferisce che l’ex Fulham, nella giornata di oggi, ha svolto soltanto terapie. Gli esami, a dispetto di quanto aveva comunicato il calciatore stesso sui social network, avranno luogo nella giornata di domani. L’impressione è che sia quasi inevitabile un suo forfait per Napoli-Bologna. La speranza dell’allenatore e della società, ovviamente, è che non si tratti di uno stop più lungo.

Dopo il successo sull’Ajax, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18 per la decima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri in Champions hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impeganti, sul campo 1, in attivazione a secco, lavoro finalizzato alla forza e seduta tecnica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Anguissa ha fatto terapie e domani sosterrà esami clinici.