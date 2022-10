La Sampdoria esonera Giampaolo, Quagliarella si scusa con i tifosi

Marco Giampaolo non è più l’allenatore della Sampdoria. La notizia era nell’aria. La aveva anche confermata dal vivo, ai microfoni di Sky Sport, il vice presidente del club, Antonio Romei. Ora è arrivato anche il comunicato ufficiale. In televisione, dopo la partita contro il Monza, Romei aveva dichiarato:

Esonero Giampaolo? La notizia è confermata. Abbiamo aspettato un po’ perché prima volevamo comunicarlo al mister. Mi dispiace per il mister perché so la professionalità che mette nel suo lavoro. E’ stata una partita non all’altezza, chiudere così fa male. Non dobbiamo prendere alibi e lavorare tutti insieme per trovare una soluzione”.