Il Daily Mail spiega i motivi del gesto di Ronaldo nella gara contro il Tottenham

Ten Hag lo avrebbe chiamato per entrare in campo quasi nei minuti di recupero e questo non sarebbe piaciuto al portoghese che è tornato negli spogliatoi

Fa ancora molto discutere la situazione tesa in casa United dopo Cristiano Ronaldo ha lasciato anzitempo il campo mercoledì sera durante la sfida contro il Tottenham, lasciando improvvisamente la panchina in cui lo aveva relegato Ten Hag. Il calciatore si è scusato pubblicamente per questo gesto , ma non è bastato a risolvere la questione e il portoghese non è stato convocato per la gara contro il Chelsea e inoltre, dovrà pagare una grossa multa inflitta dallo United .

Quello che ancora nessuno conosce però è il motivo che abbia scatenato tutto questo. Secondo il “Daily Mail”, tutto è nato da un conflitto che Ronaldo ha avuto con l’allenatore pochi minuti prima della fine. Ten Hag avrebbe detto a Cristiano di prepararsi a scendere in campo quasi nei minuti di recupero. Questo al giocatore non è piaciuto. Così ha deciso di prendere le sue cose e andare negli spogliatoi.

Per giunta, una volta che la squadra è tornata negli spogliatoi dopo il fischio finale non ha trovato neanche lì il portoghese ad aspettarli. Il quotidiano inglese spiega che questo tipo di conflitti tra il tecnico dello United e Ronaldo è piuttosto comune e che né il club, né altri calciatori vi entreranno, a maggior ragione ora che lo United sembra essere in un periodo di lenta rinascita. “Si dice che i giocatori sappiano che Ronaldo e Ten Hag si scontrano quotidianamente, ma questo non intacca lo spirito in campo”