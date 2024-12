De Zerbi: «Rabiot? Al Marsiglia avremmo bisogno di avere due, tre, quattro o cinque Rabiot»

Il tecnico del Marsiglia: «Segni o no, è sempre decisivo per noi. Continuate a chiedermi se possiamo vincere il titolo, lo fate a ogni conferenza»

Conferenza stampa di De Zerbi, tecnico del Marsiglia, alla vigilia di Marsiglia-Lille. L’Olympique Marsiglia è secondo in classifica a 29 punti, insieme con il Monaco, mentre il Psg è in testa con 34. Ecco alcune domande e risposte tratte da L’Equipe.

Come descriveresti i progressi del Marsiglia nel gioco e nei risultati?

«Contro il Saint-Étienne (2-0) abbiamo giocato bene 90 minuti, il primo tempo in particolare, ma anche nel secondo abbiamo fatto buone cose. Domani dovremo fare una grande partita. Dobbiamo cercare di essere coerenti. È una partita importante, per la classifica ovviamente, ma soprattutto per continuare a dare continuità alle nostre prestazioni, al nostro atteggiamento».

De Zerbi e l’importanza di Adrien per l’OM

Immaginiamo che sia importante per te avere un Rabiot goleador per raggiungere i tuoi obiettivi. Ne parli con lui?

De Zerbi: «Avremmo bisogno di avere due, tre, quattro o cinque Rabiot nella squadra. Gli ho chiesto se aveva qualche fratello che potesse aiutarci, ma mi ha detto che i suoi fratelli non giocavano a calcio, purtroppo! Se segna o no, è comunque decisivo per noi. Nelle sue caratteristiche ha questa capacità di segnare ma non deve diventare un’ossessione. Dobbiamo aumentare i gol di tutti. Anche Greenwood, che ha già segnato dieci gol in stagione, deve lavorare per arrivare a 22 o 25 alla fine della stagione. Merlin, Garcia, Luis Henrique devono segnare di più, anche Pierre-Emile Hojbjerg, con il suo background tecnico, ha questa possibilità».

Può questo Marsiglia combattere con il Psg per il titolo?

De Zerbi: «Non lo so, ma continuate a farmi questa domanda ad ogni conferenza stampa. Non è la classifica che mi interessa. Il mio obiettivo è vincere la partita di domani, che non vale tre o sei punti per me, ma nove. Non solo per la classifica, ma perché sarebbe la quarta vittoria di fila, il secondo successo di fila al Velodrome, un passo in più nella reazione rispetto alla sconfitta in casa contro l’Auxerre (1-3, l ‘ 8 novembre), un modo per chiudere bene l’anno in Ligue1… »

