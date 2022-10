“Cristiano Ronaldo escluso dallo United per la gara col Chelsea, sanzione disciplinare”

Non sarà convocato dopo che ieri sera si è alzato dalla panchina ed è andato negli spogliatoi a partita in corso. Decisione di Ten Hag appoggiato dal club

Cristiano Ronaldo è stato punito da ten Hag: non sarà convocato per la partita di sabato in programma a Stamford Bridge, Chelsea-Manchester United. Si tratta di una punizione per il portoghese che ieri sera, nel finale di United-Tottenham finita 2-0, ha lasciato anzitempo la panchina e si è avviato negli spogliatoi. Il video ha fatto il giro del mondo, il comportamento di Cristiano Ronaldo è stato aspramente contestato dai tifosi.

A dare la notizia è stato su Twitter Samuel Luckhurst giornalista del Manchester Evening.

Il giornalista scrive che è una decisione di Ten Hag che ha l’appoggio del club

Ronaldo has been dropped from the United squad vs Chelsea by Ten Hag. #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) October 20, 2022

Form of discipline by Ten Hag after Ronaldo went down the tunnel early vs Chelsea. Club rightly backing manager over player. #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) October 20, 2022

Come abbiamo scritto questa mattina:

È la seconda volta che Ronaldo lascia una partita dello United senza il permesso di ten Hag. Era accaduto anche a luglio, quando era andato via durante l’amichevole contro il Rayo Vallecano, perché l’allenatore lo aveva sostituito. All’epoca, Ten Hag definì l’incidente “inaccettabile”, ma sottolineò anche che Ronaldo non era stato l’unico giocatore dello United ad essere andato via in anticipo.

Il gesto di Ronaldo non è piaciuto per niente ai tifosi dello United che sui social sono letteralmente insorti contro il campione portoghese. Qualcuno lo ha definito come «un bambino petulante».

«Ronaldo dovrebbe lasciare il Manchester United per il bene di se stesso e della sua reputazione».

Ecco alcuni dei commenti social:

«Sta rovinando la sua reputazione con lo United, è una leggenda ma ora è appannato e questa è la cosa triste per cui sarà ricordato dai giovani tifosi». «Ronaldo è una vergogna! Sta solo creando problemi alla squadra». «Una bella vittoria e Ronaldo ha dovuto rovinare i festeggiamenti». «Opinione impopolare. Ronaldo è l’atleta più EGOISTA nella storia dello sport».