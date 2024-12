Baroni dopo la vittoria col Napoli: «Adesso un’ora di gioia…poi c’è da andare a chiudere ad Amsterdam» VIDEO

Il video postato sui social nello spogliatoio dopo la vittoria al Maradona per esortare i suoi ragazzi

Con la vittoria in casa dell’Ajax, la squadra di Marco Baroni si conferma al primo posto della classifica in Europa League e lunedì si appresta ad affrontare l’Inter in un big match ad altissima quota in campionato. Del resto i biancocelesti sono riusciti a mettere sotto per due volte il Napoli di Conte, prima in COppa Italia e poi in campionato, facendogli perdere la vetta della classifica.

Il club ha pubblicato sui social del club un video in cui si vede uno spezzone del discorso fatto da Baroni alla squadra dopo la vittoria di Napoli.



Negli spogliatoi del Maradona, dopo la vittoria per 1-0 Baroni aveva esortato i suoi ragazzi

«Adesso un’ora di gioia… poi c’è da andare a chiudere ad Amsterdam. C’è da andare a chiudere, eh!»

E così è stato, Baroni è riuscito a tenere alta al concentrazione della sua squadra e non perdere di vista l’obiettivo che è quello di andare sempre avanti.

Alla vigilia della gara di Amsterdam Marco Baroni aveva detto chiaramente che la Lazio ha ancora margini di crescita: «Sì, assolutamente. Sono convinto di questo. Poi sappiamo che arriveranno anche momenti difficili, ma la squadra deve continuare la ricerca della sua identità. Ci sono tanti ragazzi in crescita, alcuni giovani che sono arrivati e non conoscevano il nostro campionato e il nostro modo di lavorare. Credo che da questo punto di vista ci saranno dei miglioramenti, ma dobbiamo sempre essere noi stessi e affrontare queste partite con grande dedizione e attenzione».

