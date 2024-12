Kiwior, il Napoli ha contattato l’entoruage, ma l’Arsenal, per ora, non vuole venderlo

Tuttomercatoweb scrive che il Napoli può essere una destinazione gradita per il calciatore, ma molto dipenderà dalla formula da mettere eventualmente sul piatto per convincere i londinesi

Il Napoli è alla ricerca di difensori centrali, Juan Jesus e Rafa Marin non danno piena fiducia al tecnico Antonio Conte. Danilo della Juventus (il cui contratto scade a giugno 2025) e Kiwior, ex Spezia e ora all’Arsenal, sembrano i nomi favoriti.

Il Napoli ha già parlato con l’entourage del difensore dell’Arsenal e della nazionale polacca che può giocare sia a sinistra che da centrale, conosce già il campionato, la valutazione è più o meno quella che ha già avuto ai tempi del trasferimento dallo Spezia in Gunners: per 25 milioni si può spostare, anche se l’Arsenal non avrebbe l’intenzione di cederlo a gennaio, visto che ha giocato anche l’altro giorno in Champions League.

Tuttomercatoweb scrive che c’è però la volontà del calciatore da considerare, “Kiwior vorrebbe avere più minutaggio, dopo due stagioni e mezzo all’Arsenal dove, di fatto, è stato una riserva. Seppur molto considerato da Arteta, perché viene schierato ogni volta che c’è un infortunato fra i centrali oppure a sinistra, la sensazione è che voglia cambiare aria per giocare di più. Il Napoli può essere una destinazione gradita, senz’altro, ma molto dipenderà anche dalla formula da mettere eventualmente sul piatto per convincere i londinesi”.

Esclusa sicuramente la formula del prestito con diritto di riscatto, perché, nel caso si privasse di Kiwior, l’Arsenal avrebbe immediatamente bisogno dei fondi per rimpiazzarlo.

