Una ciocca di capelli di Maradona all’asta per circa 40.000 euro. L’esperto: «È mitomania»

I capelli del campione argentino del Napoli andranno all’asta con la maglia di Ronaldo della finale del 1998 e una delle racchette di Federer nella finale di Wimbledon il 15 giugno a Parigi da Aguttes

La maglia di Ronaldo Nazário della finale della Coppa del Mondo 1998, una delle racchette utilizzate da Roger Federer nella finale di Wimbledon del 2005 e la cintura di campione del mondo di Evander Holyfield del 1996 sono solo alcuni degli oggetti che saranno messi all’asta il 15 giugno a Parigi da Aguttes. Inoltre, tra questi preziosi oggetti da collezione, c’è un’entrata piuttosto insolita: una ciocca di capelli di Diego Armando Maradona.

È stato stimato che la maglia indossata da Ronaldo Nazário nella finale, in cui la Francia è emersa come campione, verrà battuta tra i 40.000 e gli 80.000 euro. Nel frattempo, i capelli di Maradona sono attesi per essere messi all’asta per circa 35.000 euro, con stime che suggeriscono possa arrivare fino a 50.000 euro.

Leggi anche: La storia del capello di Maradona (che poi non è di Maradona)

La stampa iberica ha contattato Ángel de Torres, specialista delle aste di Aletheia Subastas,

«Cosa vuoi che dica? Dopo 40 anni di aste, devo ammettere che non ho mai incontrato un caso come questo. Non illudiamoci; non stiamo parlando di arte o antichità. Stiamo discutendo di mitomania. Tra i mitomani, ci possono essere tutti i tipi, di tutte le qualità e con tutti i soldi del mondo».

Ma come si verifica l’autenticità? Quella ciocca è davvero appartenuta alla stella del Napoli?

«Ci sono analisi scientifiche che possono corroborare questo. Suppongo che, specificamente riguardo a Maradona, ci sia più di un familiare che può confermarlo. Proprio come gli esperti forensi, che possono certificare l’autenticità di qualsiasi persona e, naturalmente, di qualsiasi parte del loro corpo. I capelli sono una delle cose che ha più possibilità di analisi, e si può scoprire che appartengono davvero a Maradona»

ilnapolista © riproduzione riservata