«Io voglio sapere se un mio giocatore voterebbe Trump, i miei calciatori devono avere un’opinione politica»

Julian Schuster, l’allenatore del Friburgo, alla Süddeutsche: “Devono avere un’opinione, devono leggere, informarsi”

Julian Schuster non ne può più di giocatori insipidi. Vuole che i suoi calciatori abbiano un’opinione politica, che leggano, che si informino. “Ne ho bisogno”, dice il tecnico del Friburgo alla Süddeutsche Zeitung. “Per me è importante che tutti, sia come giocatori del Friburgo che come privati cittadini, abbiano un’opinione, ad esempio, sul voto degli americani per Trump o sullo scioglimento della coalizione tedesca”.

“Incoraggio le persone nello spogliatoio a leggere più di un articolo per farsi un’opinione”. L’allenatore 39enne porta avanti, almeno all’interno della squadra, ciò per cui era noto il suo predecessore Christian Streich, che nei suoi dodici anni da allenatore si distingueva per le sue dichiarazioni socio-politiche. In estate Schuster ha ereditato la squadra.

Il Friburgo ha avuto un inizio impressionante in Bundesliga con 15 punti nelle prime sette partite. Poi è calato un po’ e attualmente si trova al settimo posto.

