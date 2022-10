Ronaldo a modo suo si scusa sui social: «Ho sempre avuto rispetto, a volte la foga ha la meglio»

Un lungo status su Instagram. Ten Hag non lo convocherà per il Chelsea: si è rifiutato di entrare in campo col Tottenham. C’è chi parla di rescissione

Ronaldo a modo suo si scusa sui social dopo che ieri sera – nel corso di United-Tottenham – ha lasciato anzitempo la panchina (dov’era stato relegato da Ten Hag) per raggiungere gli spogliatoi (video). Se n’è andato dopo essersi rifiutato di entrare in campo (così scrive il Guardian). Ne è nata – ovviamente – una accesa polemica. I tifosi si sono schierati contro il portoghese e Ten Hag ha deciso di non convocarlo per la gara di sabato in casa del Chelsea. Forse per lui è in arrivo anche una pesante multa.

Ecco cosa ha scritto Ronaldo su Instagram:

Come ho sempre fatto in tutta la mia carriera, cerco di vivere e giocare con rispetto per i miei colleghi, i miei avversari e per i miei allenatori. Questo non è cambiato. Non sono cambiato. Sono la stessa persona e lo stesso professionista che sono stato negli ultimi vent’anni giocando a calcio ai massimi livelli e il rispetto ha sempre avuto un ruolo molto importante nel mio processo decisionale. Ho iniziato molto giovane, gli esempi di giocatori più grandi ed esperti sono sempre stati molto importanti per me. Così, in seguito, ho sempre cercato di dare l’esempio ai giovani che sono cresciuti in tutte le squadre che ho rappresentato. Sfortunatamente, questo non è sempre possibile e a volte la foga del momento ha la meglio. In questo momento, sento di dover continuare a lavorare sodo a Carrington (sede di allenamento dello United, ndr), supportare i miei compagni di squadra ed essere pronto a tutto in ogni partita. Cedere alla pressione non è un’opzione. Non lo è mai stata. Questo è il Manchester United e uniti dobbiamo resistere. Presto saremo di nuovo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Mentre Ronaldo a modo suo si scusa, c’è chi annuncia l’imminente rescissione del contratto tra CR7 e il Manchester United.

#Cristiano Ronaldo getting closer and closer to terminating his contract with Manchester United. 🚨🇵🇹 #MUFC — Pedro Almeida (@pedrogva6) October 20, 2022