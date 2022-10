La Juve ha vinto sul Bologna, ma è difficile dire quanto sia merito della squadra di Allegri o quanto, piuttosto, sia un demerito del Bologna che ancora non si è ritrovato dopo l’esonero di Mihajlovic. E’ la disamina che fa Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport. Insomma, occorrerà aspettare ben altri test per capire se la consistenza della Juventus è davvero cambiata.

I bianconeri hanno approfittato delle incertezze del Bologna e colpito in contropiede. Un contropiede che è stato un gentile omaggio della squadra di Motta.

L’unica certezza che emerge da questa partita è che il vero rinforzo di mercato, per la Juventus, è stato Milik.

“Giusto diffidare della Juve e della consistenza reale della sua presunta rinascita, ma ci pare assodato che il vero rinforzo del mercato sia stato Arkadiusz Milik, il polacco ex Napoli preso dall’Olympique Marsiglia. Milik ha mostrato intelligenza nell’adattarsi a Vlahovic, non lo ha cannibalizzato. Dei due centravanti è quello che più viene incontro, non è raro coglierlo in momenti da trequartista aggiunto. È forte di testa e munito di un tiro potente, a differenza di Vlahovic non ha bisogno di spazi per dispiegare le sue qualità. Gli statistici ci invitano a una ulteriore tara, il Bologna è la squadra italiana a cui Milik ha rifilato il maggior numero di reti in Serie A (5), segno di un’antica confidenza con il rossoblù d’Emilia, ma è difficile immaginare che mercoledì Milik possa essere escluso dall’incontro di Champions contro il Maccabi Haifa per fare posto al rientro di Di Maria. Varrebbe la pena di tentare quel che appare impossibile e che forse non lo è, un quartetto formato da Kostic, Di Maria, Milik e Vlahovic. I bravi attaccanti sanno trovare da sé gli equilibri”.