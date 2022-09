Milik: «Mi ha fatto piacere l’offerta della Juve. La scelta è stata rapida, non avevo nulla da perdere»

L’attaccante della Juventus, Arkadiusz Milik, ha rilasciato un’intervista al giornale polacco Meczyki.

“Sto bene con la maglia della Juventus, è un kit con dei bei colori e dei buoni sponsor. Mi sono sempre approcciato con calma alle questioni di mercato: io sono concentrato solo sul campo, al resto pensano i miei agenti. A loro ho detto di disturbarmi solo se c’era un’offerta concreta, dopo Marsiglia-Nantes mi hanno chiamato dicendomi che c’era la Juve. I giorni successivi sono volato a Torino per parlare con il club. Il mio agente mi ha chiamato solo quando l’interesse era diventato serio. La mia scelta è stata rapida, è sempre stato il mio sogno di giocare in un club così grande. Quando ero piccolo volevo giocare in una grande squadra e al mondo non ce ne sono tantissime. Mi ha fatto piacere questa occasione, non avevo nulla da perdere”.