De Gea salva lo United con grandi parate (Luis Enrique lo ha escluso dai Mondiali) – VIDEO

Due grandi parate hanno salvato la vittoria dello United sul West Ham. In settimana il ct della Spagna lo aveva fatto fuori dai pre-convocati

La grande rivincita di De Gea. Il portiere spagnolo che in settimana è stato escluso dai Mondiali. Luis Enrique non lo ha inserito nemmeno nelle pre-convocazioni. Gli ha preferito Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya e Kepa Arrizabalaga che dovrebbe essere alla fine tagliato.

Oggi De Gea – che da un paio d’anni, a dire il vero, non è più il portiere di una volta – ha voluto dimostrare al proprio ct che ha commesso un errore. È stato assoluto protagonista della vittoria del Manchester United per 1-0 sul West Ham. Qui vedete du parate sensazionali che hanno impedito agli Hammers un meritato pareggio. Per lo United il gol decisivo è stato realizzato da Rashford al 38esimo.

Il Telegraph ha scritto:

Il Manchester United si è aggrappato alla vittoria con le unghie. Un paio di eccellenti parate di De Gea. Il West Ham dirà che sono stati sfortunati a non ottenere qualcosa di più, anche se ad essere onesti non hanno attaccato molto per 75 minuti.

Marcus Rashford, autore del gol decisivo, ha detto: «Grandi parate di David De Gea. Ci sono stati momenti di tensione ma queste sono le partite che devi vincere».