Pioli all’Atalanta se Gasperini decidesse di andare via (Libero)

Dopo la vittoria dell’Europa League, il tecnico piemontese potrebbe aver voglia di una nuova sfida; il Napoli è in pressing su di lui.

Dopo la vittoria in Europa League con l’Atalanta, il futuro di Gian Piero Gasperini verrà deciso nei prossimi giorni. Il tecnico è stato più volte accostato al Napoli, ma non è detto che la dirigenza della Dea se lo faccia scappare. Se dovesse approdare alla corte di De Laurentiis, il club dei Percassi potrebbe virare su Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan.

L’Atalanta potrebbe sostituire Gasperini con Pioli

Secondo quanto riportato da Libero:

La volontà dell’Atalanta è chiara: trattenere Gasperini prolungandogli il contratto. Restano però da capire le intenzioni dell’allenatore. Il Napoli è in pressing su di lui, ritenuto il profilo ideale per costruire sulle macerie della disastrosa stagione post-scudetto. Nel caso in cui il tecnico piemontese dovesse partire, l’Atalanta potrebbe andare su Stefano Pioli: nonostante l’addio turbolento con il Milan, resta un allenatore esperto e che si sposerebbe bene con gli obiettivi della società.

Il Milan ha già scelto il sostituto di Stefano Pioli: Paulo Fonseca, attuale tecnico del Lille. Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Prima di annunciare Fonseca, la proprietà comunicherà ufficialmente l’interruzione del rapporto di lavoro con Pioli, già informato di questa volontà negli incontri che ci sono stati a Casa Milan con i suoi agenti nelle ultime ore. Per ora nessuna buonuscita, il club continuerà a pagare lui e il suo staff fin quando l’allenatore dello scudetto non troverà una nuova sistemazione.

