Gasperini, domani l’incontro con la dirigenza dell’Atalanta per decidere sul futuro (Tmw)

Il Napoli, intanto, aspetta. Ma sarà il tecnico piemontese a decidere se accettare le avances di De Laurentiis.

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, dopo aver vinto l’Europa League contro il Bayer Leverkusen, incontrerà la dirigenza e i Percassi domani per decidere sul suo futuro.

Il futuro di Gasperini: domani l’incontro con la dirigenza dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Ora è arrivato il momento che Gian Piero Gasperini e l’Atalanta si incontrino. E decidano, insieme, cosa fare. Il summit tra il tecnico piemontese e la dirigenza della Dea, con patron Percassi che ovviamente sarà presente, andrà in scena nella giornata di domani. Lì, ad aspettare, si sa, c’è il Napoli. Per Aurelio De Laurentiis Gasperini è la prima scelta. Ma dovrà essere l’allenatore a decidere, ovviamente.

Lo ha detto a Sky Sport:

«Ho solo il rammarico di non aver fatto giocare tutti abbastanza, ed è per questo che li ringrazio ancora più calorosamente. Se resto all’Atalanta? Sono in una situazione in cui hai una moglie con tre figli ma trovi una donna bellissima».

«Mi sono preso qualche critica, alle volte siamo un po’ scoperti, ma il gioco vale la candela, perché io voglio vedere le mie squadre che attaccano sempre. E mi fa sempre un certo effetto vedere che c’è chi indica come una squadra da copiare. Sono stato indicato come il sergente di ferro, ma credo che i risultati migliori si ottengano quando si è convincenti e si propone qualcosa che piace. Io qui ho dei giocatori che faranno gli allenatori, spero più tardi possibile, e sono felice se si porteranno dietro qualcosa».

ilnapolista © riproduzione riservata