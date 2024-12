Bayern Monaco, Kompany in pole per sostituire Tuchel (Romano)

Dopo aver sondato diversi allenatori (tra cui De Zerbi), il Bayern Monaco ha individuato in Vincent Kompany il perfetto sostituto di Thomas Tuchel, che andrà via a fine stagione. Lo riporta Fabrizio Romano.

Il giornalista esperto di calciomercato ha annunciato:

La dirigenza del Bayern Monaco ritiene che Vincent Kompany abbia un enorme potenziale per diventare un grande allenatore, confidano nella sua visione del calcio e nelle sue idee. C’è stato un contatto positivo lunedì al telefono. Il Bayern vuole chiudere la trattativa in tempi brevi.

