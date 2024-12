Berrettini salta anche il Roland Garros: «Non sono ancora pronto, tornerò per i tornei sull’erba»

Aveva già saltato Madrid e Roma. Dovrebbe rientrare per i tornei di Stoccarda (10 giugno) e Halle (17 giugno).

Brutte notizie per il tennis italiano: Matteo Berrettini non giocherà il Roland Garros. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram.

Berrettini salta il Roland Garros

Il tennista romano ha scritto:

“Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio di 5. Per questo ho deciso, col mio team, di tornare per la stagione sull’erba. Grazie per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un po’ di pazienza”.

Salterà il torneo per il terzo anno consecutivo, dopo aver dato forfait anche a Madrid e agli internazionali di Roma. Dovrebbe rientrare per i tornei di Stoccarda e Halle, che inizieranno rispettivamente il 10 e 17 giugno.

Berrettini parla delle difficoltà incontrate durante la sua carriera e del terribile infortunio allo Us Open 2023.

«È stato il momento più difficile durante il quale ho sentito che il serbatoio si era completamente svuotato e che facevo veramente fatica ad alzarmi dal letto la mattina. A un certo punto ho detto: adesso faccio solo le cose che mi va di fare. Ho dovuto prendermi cura di me stesso».

«Tutto questo lavoro che ho fatto su me stesso mi dà la forza di dire che sicuramente ci saranno momenti difficili, momenti tristi. Ripartire con un’energia migliore rispetto al passato e ritrovare gioia ed eccitazione per un evento che sta arrivando e non il terrore di dire: adesso succederà qualcosa».

