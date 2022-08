Il Manchester United affonda tra De Gea, ten Hag e costruzione dal basso (VIDEO)

Seconda sconfitta consecutiva (4-0 dal Brentford) e una serie incredibile di errori. Per il tecnico olandese ora Ronaldo è l’ultimo dei problemi

La maledizione del Manchester United colpisce anche ten Hag che dopo un ottimo precampionato ha subito due sconfitte nelle prime due partite di Premier. La sconfitta casalinga contro il Brighton e poi la sonora sconfitta (4-0) contro il Brentford. Tutti e quattro gol subiti nel primo tempo. I primi due su erroracci di De Gea. Sull’1-0 si è fatto passare il pallone cotto il corpo come un principiante. Il 2-0, invece, è figlio della famigerata costruzione da dietro. Passaggio suicida a Eriksen che viene contrastato con successo da Jensen che poi segna a porta spalancata. Lo United è ultimo in classifica e la grana Cristiano Ronaldo (in campo tutta la partita) sembra davvero l’ultimo dei problemi per l’ex allenatore dell’Ajax.