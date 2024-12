Arriva il cartellino rosa: servirà nei cambi per vittime di trauma cranico o commozione celebrale

La sperimentazione partirà dalla Copa America. Se una squadra lo utilizzerà, automaticamente la squadra avversaria avrà una sostituzione aggiuntiva.

In Copa America (14 giugno-14 luglio) verrà inaugurato il cartellino rosa. Servirà all’arbitro per avvisare la panchina di un possibile cambio in caso di sospetto trauma cranico o commozione celebrale.

L’utilizzo del cartellino rosa

La Conmebol (Confederazione sudamericana di calcio) ha annunciato in un protocollo:

Quando viene utilizzato il cambio per una vittima di commozione cerebrale, la squadra avversaria avrà automaticamente la possibilità di effettuare una sostituzione aggiuntiva. Se una normale sostituzione viene effettuata contemporaneamente a una sostituzione per commozione cerebrale, ci potrà essere un ulteriore cambio. Se la squadra della vittima di commozione celebrale ha utilizzato tutte le sostituzioni a disposizione, non potrà utilizzare un cambio per commozione celebrale.

Dalla prossima stagione potrebbe esserci l’introduzione di quello blu

Il Telegraph scrive:

“I giocatori saranno cacciati dal campo per 10 minuti se commettono un fallo cinico o mostrano dissenso nei confronti del direttore di gara. Il colore blu è stato preferito a quello arancione per differenziarlo chiaramente dal rosso e giallo. Il nuovo protocollo ha annunciato che a un giocatore dovrebbe essere mostrato un cartellino rosso se ne riceve due blu durante una partita o uno giallo e uno blu”.

Infantino sulla questione: «Non verranno utilizzati cartellini blu a livello d’élite», ha detto Infantino arrivando all’Assemblea generale dell’Ifab (ndr International Football Association Board) a Loch Lomond in Scozia. «Questo è una discussione che per noi non esiste. La Fifa è totalmente contraria ai cartellini blu. Non ero a conoscenza di queste discussioni, il presidente della Fifa – e penso che la Fifa abbia voce in capitolo nell’Ifab. Se vuoi il titolo è cartellino rosso contro cartellino blu».

