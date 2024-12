Il Napoli vorrebbe scambiare Meret con Skorupski (Gazzetta)

L’agente di Meret era a Castelvolturno martedì per parlare con Manna. De Laurentiis potrebbe fare un’ultima offerta per Sudakov da 50 milioni.

Il Napoli dovrà ricostruirsi dopo la stagione post-scudetto decisamente fallimentare. Il ds Manna sta iniziando a conoscere e valutare le prime modifiche da apportare alla squadra. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Calciomercato Napoli: potrebbero arrivare scambi che coinvolgono Meret e Simeone

Il quotidiano riporta:

Arriveranno almeno due difensori, due centrocampisti, un nuovo centravanti e un attaccante di movimento. Poi, però, occhio alle occasioni.

Ci sono diverse situazioni ancora aperte e in continua evoluzione. Una è quella che riguarda Alex Meret, per cui è scattato il rinnovo automatico fino al 2025. Martedì, giorno di insediamento di Manna a Castel Volturno, è arrivato anche Andrea Pastorello, un membro dell’entourage del portiere. Alex piace al Bologna e gli azzurri potrebbero provare lo scambio con Skorupski, pronto a fare da chioccia a Caprile.

Per quanto riguarda la situazione a centrocampo:

Il Napoli per sostituire Zielinski dovrà trovare uno capace di inserirsi, di andare al tiro, di saltare l’uomo e colpire dalla distanza. Da tempo ha individuato in Georgiy Sudakov l’erede naturale di Piotr, ma a gennaio non è bastata un’offerta da 40 milioni a convincere lo Shakhtar. De Laurentiis è pronto a fare l’ultima offerta, magari più vicina ai 50 [prezzo voluto dal club ucraino], ma intanto lavora con Manna a un’alternativa che potrebbe essere Luis Alberto, in uscita dalla Lazio. Lotito chiede 15 milioni, ma è anche interessato a Giovanni Simeone: l’idea di uno scambio potrebbe risolvere il bisogno dei due club e soddisfare anche i giocatori, entrambi con la valigia in mano.

ilnapolista © riproduzione riservata