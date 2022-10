Cies, il Napoli è la squadra che fa più tiki taka in Italia

Nessuno fa più passaggi della squadra di Spalletti. Nel mondo è primo il City davanti all’Albirex Nigata squadra di Serie B giapponese

Il CIES, l’osservatorio internazionale sul mondo calcistico, ha condotto uno studio, analizzando 1.226 squadre di 71 campionati in tutto il mondo e stillando una classifica mondiale in base al numero di passaggi tentati e riusciti a partita.

I dati presi in esame fanno riferimento alla stagione attuale fino allo scorso 26 settembre.

Per quanto riguarda il tiki-taka, prima squadra in Serie A si piazza il Napoli con 570 passaggi tentati a partita, subito prima dell’Inter con 539, e della Fiorentina 538.

1) NAPOLI: 570 passaggi tentati a partita

In avanti: 28,8%

All’indietro: 15,6%

Laterali: 55,6%

2) INTER: 539 passaggi tentati a partita

In avanti: 27,7%

All’indietro: 14,1%

Laterali: 58,2%

3) FIORENTINA: 538 passaggi tentati a partita

In avanti: 26,9%

All’indietro: 17,1%

Laterali: 56%

La formazione di Spalletti domina anche per quanto riguarda la percentuale di accuratezza dei passaggi effettuati a partita

NAPOLI : 88,5% di passaggi riusciti a partita

: 88,5% di passaggi riusciti a partita FIORENTINA : 86,9%

: 86,9% MONZA : 86,7%

: 86,7% JUVENTUS : 86,3%

: 86,3% INTER : 86,2%

: 86,2% LAZIO : 86%

: 86% TORINO : 85,3%

: 85,3% MILAN : 85,3%

: 85,3% ROMA : 84,8%

: 84,8% SASSUOLO : 84,3%

: 84,3% SAMPDORIA : 83,8%

: 83,8% UDINESE : 83,5%

: 83,5% SALERNITANA : 83%

: 83% SPEZIA : 82,3%

: 82,3% BOLOGNA : 82,3%

: 82,3% EMPOLI : 81,8%

: 81,8% ATALANTA : 81,2%

: 81,2% CREMONESE : 79,7%

: 79,7% LECCE : 79,5%

: 79,5% VERONA: 74,4%

Nel mondo invece nessuno come Guardiola quando si parla di tiki-taka, per cui il suo City domina. Ma la curiosità più interessante arriva dal Giappone, ed esattamente dall’Albirex Nigata, società calcistica giapponese con sede nella città di Niigata. Milita nella J2 League, la seconda divisione del campionato giapponese, che si piazza al secondo posto in classifica per il numero di passaggi. Ma non solo, il club nipponico è anche quinto nella classifica di accuratezza dei passaggi.

MANCHESTER CITY (Inghilterra): 754 passaggi tentati a partita

(Inghilterra): 754 passaggi tentati a partita ALBIREX NIIGATA (Giappone): 713

(Giappone): 713 BENFICA (Portogallo): 708

(Portogallo): 708 PSG (Francia): 693

(Francia): 693 MACCABI TEL AVIV (Israele): 682

(Israele): 682 LIVERPOOL (Inghilterra): 675

(Inghilterra): 675 BAYERN MONACO (Germania): 671

(Germania): 671 KASPIY (Kazakistan): 663

(Kazakistan): 663 SHAKHTAR DONETSK (Ucraina): 660

(Ucraina): 660 AJAX (Olanda): 657

(Olanda): 657 SILKEBORG (Danimarca): 657

Migliore percentuale al Psg

PSG (Francia): 91,3% di passaggi riusciti a partita

(Francia): 91,3% di passaggi riusciti a partita MANCHESTER CITY (Inghilterra): 90,8%

(Inghilterra): 90,8% REAL MADRID (Spagna): 90%

(Spagna): 90% AL-JAZIRA (Emirati Arabi): 89,2%

(Emirati Arabi): 89,2% ALBIREX NIIGATA (Giappone): 89%

(Giappone): 89% BARCELLONA (Spagna): 88,7%

(Spagna): 88,7% LENS (Francia): 88,6%

(Francia): 88,6% KASPIY (Kazakistan): 88,5%

(Kazakistan): 88,5% NAPOLI (Italia): 88,5%

(Italia): 88,5% KUPS (Finlandia): 88,3%

La classifica apre anche una considerazione generale che mette ancora una volta a confronto il calcio italiano con il resto del mondo. Se si prende la classifica per numero di passaggi degli altri campionati, la squadra ultima in classifica, il Silkeborg effettua 657 passaggi a partita, mentre la prima in Serie A, il Napoli solo 570.