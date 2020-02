Condò: “Barcellona noioso, questo tiki taka non si fa più da 10 anni”

Nello studio di Sky: “Il Napoli non ha fatto catenaccio, non ho visto pallonate lunghe, ha sempre provato a uscire palla al piede. E’ stato più pericoloso”

“Mi sono annoiato”. Paolo Condò commenta così il pareggio del Napoli contro il Barcellona.

L’editorialista di Sky è molto deluso dai blaugrana: “Ho visto un tiki taka laterale, lento come non fa nessuno più da 10 anni. Il Napoli non ha fatto catenaccio, non ho visto pallonate lunghe, ha sempre provato a uscire palla al piede. Ma ci sono stati momenti in cui il Napoli ha passato 7 minuti nella sua metà campo senza riuscire a superare la metà campo… Però il Napoli è stato sicuramente più pericoloso del Barcellona”.