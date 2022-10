Allegri addio? Naufragio Juve col Maccabi. Napoli più ricco col bonus Champions

Perde 2-0 col Maccabi. Altra prestazione oscena. Juve fuori, Napoli più ricco se si qualificherà agli ottavi con poche italiane

Allegri addio? Naufragio Juventus. La squadra di Allegri è ormai alla deriva. Perde 2-0 contro il Maccabi Haifa, uno dei punti più bassi della parabola bianconera degli ultimi anni. A questo punto la gestione di Allegri può essere considerata un vero e proprio disastro. Sarà dura per la società scegliere la linea della continuità.

La prestazione ancora una volta non c’è stata. I bianconeri – nella ormai consueta orrida tenuta fucsia – sono stati travolti come se il Maccabi fosse il Manchester City. Gol di Atzili dopo sette minuti: tocco di schiena e pallone nell’angolino basso alla sinistra di Szczesny.

La Juventus si fa notare poco dopo il ventesimo ma solo per l’ennesimo infortunio muscolare di Di Maria spacciato quest’estate dai giornalisti italiani come un grande colpo. In realtà è solo l’album di figurine di calciatori ormai avviati verso la pensione. È il motivo per cui la Juventus ha puntato su Giuntoli per avviare il nuovo corso. Al posto di Di Maria entra Milik.

Nel finale del primo tempo raddoppio di Atzili con un bel sinistro a uncino sul primo palo.

Allegri addio? La ripresa comincia con Kostic e Locatelli al posto di McKennie e Paredes. Cambia poco. La Juventus attacca un po’ di più, di fatto però non crea mai una situazione di real pericolo. Una situazione deprimente.

Il Maccabi raggiunge i bianconeri all’ultimo posto nel girone, la Juve potrebbe arrivare persino ultima. Sarà dura per Allegri rimanere sulla panchina della Juventus.

Il Napoli – a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions dopo tre vittorie consecutive – avrà così a disposizione un tesoretto più consistente del bonus Champions. Fuori la Juventus, restano in corsa l’Inter (che domani sera non dovrà perdere a Barcellona) e il Milan (impegnato stasera a San Siro contro il Chelsea). Meno italiane andranno agli ottavi e più ricco sarà il bonus Champions per il Napoli.