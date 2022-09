Tuttosport: l’esonero di Allegri costerebbe alla Juve 80 milioni

Tuttosport fa i conti in tasca alla Juventus: quanto costerebbe alla Vecchia Signora esonerare Massimiliano Allegri? Tra staff dell’allenatore e nuovo tecnico da ingaggiare, almeno 80 milioni. Partiamo dal costo relativo allo staff dell’attuale tecnico.

“Allegri è al vertice tra i tecnici più pagati della Serie A con i suoi 7,5 milioni netti a stagione ai quali vanno aggiunti i bonus per un totale che si aggira attorno ai 9. Calcolando la cifra lorda, togliendo le retribuzioni già erogate in questo avvio di stagione e sommando per la durata complessiva del contratto (fino al giugno 2025) viene fuori una cifra (42,7) che sfiora i 45 milioni, considerando gli emolumenti per lo staff tecnico (includendo solo i fedelissimi del Conte Max e non chi è dipendente fisso del club)”.

Questo è il costo dell’esonero di Allegri, ma poi l’allenatore andrebbe sostituito e certo non con un traghettatore o di con un allenatore interno, ci vorrebbe un sostituto di prima fascia, dello stesso livello.

“In un’ipotesi estera si potrebbe sfruttare il decreto crescita, che consente di dimezzare il costo della cifra lorda: mettiamo ad esempio, nome semplicemente indicativo, che la Juventus decida di puntare su Thomas Tuchel (si parla di Bayern Monaco) o su Mauricio Pochettino, la cifra lorda sarebbe di 35 milioni fino al 2025, considerando anche i rispettivi staff tecnici. E il discorso non cambierebbe di molto qualora si dovesse investire su un allenatore di grido italiano, come per esempio (sempre puramente indicativo) il ct azzurro Roberto Mancini, per il quale non si potrebbe sfruttare il decreto crescita. In totale il cambio in panchina costerebbe 80 milioni, all’incirca”.